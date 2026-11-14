Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Emekliye ayrılan okul müdürünü gözyaşlarıyla uğurladılar

        Emekliye ayrılan okul müdürünü gözyaşlarıyla uğurladılar

        İZMİR'de 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak yaş haddinden emekli olan Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice (65), öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Emekliye ayrılan okul müdürünü gözyaşlarıyla uğurladılar

        İZMİR’de 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak yaş haddinden emekli olan Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice (65), öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Gaziemir ilçesinde 41 yıllık eğitim hayatını tamamlayan Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice, yaş haddinden emekli oldu. Eğitim hayatının 11 yılını öğretmen, 30 yılını da idareci olarak geçiren Delice için okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri sürpriz bir uğurlama töreni düzenledi. Çiçeklerle ve alkışlarla uğurlanan Delice, öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına tek tek veda ederken, duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı öğrenciler ise Delice'ye sarılıp gözyaşı döktü. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ege ekipleri 3'üncü ligde puan avında
        Ege ekipleri 3'üncü ligde puan avında
        Karşıyaka ile Bucaspor 1928 derbide rakip
        Karşıyaka ile Bucaspor 1928 derbide rakip
        İzmir'de 'Romantika' sergisi kapsamında 'Nazım Aramızda' belgeseli gösteril...
        İzmir'de 'Romantika' sergisi kapsamında 'Nazım Aramızda' belgeseli gösteril...
        Karşıyaka'ya potada Beşiktaş faturası
        Karşıyaka'ya potada Beşiktaş faturası
        Altay iç sahada galibiyet peşinde
        Altay iç sahada galibiyet peşinde
        Göztepe filede Galatasaray'ı ağırlıyor
        Göztepe filede Galatasaray'ı ağırlıyor