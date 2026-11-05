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        Eşinin üzerine kaynar su döktükten sonra intihar etti

        İzmir'in Bayındır ilçesinde, 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaralayan 54 yaşındaki Bilgi F, olaydan sonra intihar etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Eşinin üzerine kaynar su döktükten sonra intihar etti

        İzmir'in Bayındır ilçesinde, 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaralayan 54 yaşındaki Bilgi F, olaydan sonra intihar etti.

        Acı olay Dernekli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi F (54), eşi N.F.’nin (60) üzerine kaynar su döktü. Yaralanan N.F., olayın ardından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F’nin de evinde intihpar ettiği öğrenildi.

        Mahallede üzüntüye neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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