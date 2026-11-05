İzmir'de kocasını kaynar suyla yaralayan kadın intihar etti
İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuyan eşini üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın intihar etti.
İzmir'in Bayındır ilçesinde uyuyan eşini üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Dernekler Mahallesi'nde yaşayan Bilgi F. (54), evde uyuyan kocası N.F'nin (60) üzerine kaynar su döktü, ardından evden ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Vücudunda yanıklar oluşan N.F, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilgi F'nin bulunması için jandarma çalışma başlattı. Ekipler, kadının boş bir evin balkonunda hayatına son verdiğini belirledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.