İzmir'de kocasını kaynar suyla yaralayan kadın intihar etti

Bilgi F'nin bulunması için jandarma çalışma başlattı. Ekipler, kadının boş bir evin balkonunda hayatına son verdiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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