Petkimspor'a 2.17'lik taze kan

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor altyapısından yetişen 18 yaşındaki pivot Ahmet Kerim Andıç ile profesyonel sözleşme imzaladı. Petkimspor, U16 Milli Takım formasını da giymiş, 2.17 metre boyundaki pivotu A takıma aldı. Genel Menajer Levent Türknas'ın katıldığı törenle profesyonel sözleşmeye imza atan Ahmet Kerim'i ailesi de mutlu gününde yalnız bırakmadı. Aliağa ekibi, "Genç oyuncumuzun potansiyeline güveniyor, gelişim yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasını yayınladı.

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