EGİAD, genç iş dünyası taleplerini Ankara'ya taşıdı

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 34 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği Ankara programı kapsamında üst düzey temaslarda bulundu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı başkanlığındaki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Siyasi parti temsilcileri ve İzmir Milletvekilleri ile bir araya gelerek genç iş dünyasının ekonomik beklentilerini, İzmir ve Ege Bölgesi'nin kalkınma önceliklerini ve çözüm önerilerini gündeme taşıdı.

İki gün süren görüşmelerin ortak gündemini, EGİAD'ın uzun yıllardır sürdürdüğü araştırma ve veri temelli politika geliştirme çalışmaları oluşturdu. EGİAD Think Tank tarafından hazırlanan "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir" ve "Ege Bölgesi Bölgesel Ekonomik Güvenlik" araştırma raporlarının temel bulguları ve politika önerileri, ülke ekonomisine yön veren karar alıcılarla paylaşıldı.

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Finansmana erişim, yatırım ortamında öngörülebilirlik, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, dijital ve yeşil dönüşüm, ekonomik güvenlik, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve bölgesel rekabet gücü gibi başlıkların ele alındığı görüşmelerde, genç iş dünyasının beklentileri ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çözüm önerileri aktarıldı.

EGİAD'ın Ankara programı, iş dünyasının güncel sorunlarını dile getirmenin ötesinde, bilimsel araştırmalarla desteklenmiş politika önerilerini hem iktidar hem de muhalefet temsilcileriyle buluşturması açısından önem taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ekonomik güvenlik ve yatırım gündemi

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EGİAD heyeti, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve Mustafa Bilici ile AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir'in de katıldığı toplantıda, EGİAD'ın kurumsal faaliyetleri, genç iş dünyasının gelişimine yönelik çalışmaları ve liderlik okulu kimliği hakkında bilgi verildi.

Görüşmede, küresel ekonomide artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler karşısında Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesi, stratejik ürünlerde dışa bağımlılığın azaltılması, tedarik zincirlerinin güvenliği ve işgücünün değişen beceri ihtiyaçlarına uyum sağlaması konuları öne çıktı.

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EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Elazığ'da gerçekleştirilen TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekonomik güvenlik konusuna yaptığı vurguyu dinlediklerini belirterek, EGİAD'ın da aynı dönemde bu alanda kapsamlı bir araştırma yürütmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Ekonomik güvenlik konusunun Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ele alınmasının, EGİAD tarafından hazırlanan Bölgesel Ekonomik Güvenlik Raporu'nun önemini daha da artırdığı vurgulandı.

Toplantıda, EGİAD think tank raporlarının bulguları doğrultusunda ekonomik risklerin önceden tespit edilmesi, kritik ürünlerde tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yerli üretim ve ikame kapasitesinin geliştirilmesi ile firmaların değişen küresel koşullara uyumunun desteklenmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

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Genç iş insanlarının yatırım, üretim ve büyüme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların da gündeme getirildiği görüşmede, kamu politikaları ile iş dünyasının ihtiyaçları arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ziyaret

EGİAD heyeti, Ankara programı kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i YENİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. YENİ Parti İzmir Milletvekili ve EGİAD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kâya Ösen ile YENİ Parti'nin ekonomi politikaları çalışmalarında yer alan ekonomist Güldem Atabay'ın da katıldığı toplantıda, EGİAD'ın kurumsal faaliyetleri, genç iş dünyasının ekonomik gündemi ve geleceğe yönelik beklentileri değerlendirildi.

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Görüşmede, EGİAD'ın iş dünyasında üstlendiği liderlik okulu rolünün yanı sıra araştırma ve veri üretimine dayalı Think Tank çalışmaları hakkında bilgi verildi. "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir" ve "Ege Bölgesi Bölgesel Ekonomik Güvenlik" raporları üzerinden teknolojik dönüşümün istihdama etkileri, gençlerin işgücüne katılımı, ekonomik güvenlik, küresel tedarik riskleri ve İzmir'in rekabet gücünün geliştirilmesi konuları ele alındı. Genç iş dünyasının finansmana erişim, öngörülebilir yatırım ortamı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine ilişkin beklentileri aktarılarak, EGİAD Think Tank raporlarında yer alan politika önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşme

EGİAD heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temasları kapsamında AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret etti. Görüşmede, EGİAD'ın faaliyetleri, genç iş dünyasının gelişimine yönelik çalışmaları ve liderlik okulu kimliği hakkında bilgi verildi. Derneğin araştırma ve veri temelli politika geliştirme yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan iki Think Tank raporunun temel bulguları ve çözüm önerileri paylaşıldı. Özellikle dijitalleşme ve yapay zekânın çalışma hayatına etkileri, nitelikli istihdamın artırılması, KOBİ'lerin dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesi ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesine yönelik politika ihtiyaçları ele alındı. Toplantıda ayrıca genç iş dünyasının yatırım, üretim ve istihdam süreçlerinde karşılaştığı sorunlar değerlendirilirken, EGİAD'ın hazırladığı politika önerilerinin ilgili düzenleme ve uygulamalara katkı sunabilecek bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmesinin önemi vurgulandı.

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'a ziyaret

EGİAD heyeti, Ankara programı kapsamında AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile bir araya geldi. Görüşmede, EGİAD'ın kurumsal faaliyetleri, genç iş insanlarının ekonomik gündemi, İzmir'in üretim ve girişimcilik potansiyeli ile bölgesel kalkınma öncelikleri değerlendirildi. EGİAD Think Tank çalışmalarının geçmişten bugüne ortaya koyduğu araştırmalar hakkında bilgi verilerek, bu yıl hazırlanan yaratıcı yıkım ve ekonomik güvenlik raporlarının İzmir ve Ege Bölgesi açısından taşıdığı önem aktarıldı. Özellikle sanayinin rekabet gücünün korunması, gençlerin ve kadınların istihdam olanaklarının geliştirilmesi, işletmelerin dijital ve yeşil dönüşüme uyumu ile tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılmasına yönelik öneriler paylaşıldı. Genç iş dünyasının ekonomik beklentileri ve EGİAD'ın politika geliştirme çalışmaları üzerinden kamu, siyaset ve iş dünyası arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

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EGİAD'ın Liderlik Okulu kimliği Seda Kaya Ösen ziyaretinde öne çıktı

EGİAD heyeti, Ankara temasları kapsamında YENİ Parti İzmir Milletvekili ve EGİAD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kâya Ösen'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşmede, EGİAD'ın güncel faaliyetleri ve kurumsal gelişimi değerlendirilirken, derneğin geçmişten bugüne iş dünyasına ve toplumsal yaşama kazandırdığı liderlik birikimi de gündeme geldi. Seda Kâya Ösen'in EGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan milletvekilliğine uzanan deneyimi, derneğin liderlik okulu kimliğinin ve yetiştirdiği isimlerin farklı karar alma mekanizmalarında üstlendikleri sorumlulukların önemli bir örneği olarak değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, EGİAD Think Tank raporlarının ortaya koyduğu bulgular ve İzmir'in ekonomik geleceğine ilişkin politika önerileri paylaşıldı.

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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyca Bölünmez Çankırı ile İzmir gündemi

EGİAD heyeti, Ankara programı kapsamında AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Görüşmede, EGİAD'ın genç iş dünyasının gelişimine yönelik faaliyetleri ile Think Tank çalışmaları kapsamında hazırlanan araştırma raporlarının bulguları ve politika önerileri aktarıldı. İzmir ve Ege Bölgesi'nin ekonomik potansiyeli, yatırım ortamının geliştirilmesi, sanayinin dönüşümü, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve nitelikli istihdamın artırılması konuları değerlendirildi. Ziyarette, İzmir iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik kamu ve özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

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YENİ Parti İzmir Milletvekilleriyle bölgesel kalkınma masaya yatırıldı

EGİAD heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temasları kapsamında YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel, Ednan Arslan, Mehmet Salih Uzun, Seda Kâya Ösen ve Prof. Dr. Ümit Özlale ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, EGİAD'ın faaliyetleri, genç iş dünyasına yönelik çalışmaları ve liderlik okulu kimliği hakkında bilgi verilerek, EGİAD Think Tank tarafından hazırlanan araştırma raporlarının temel bulguları ve politika önerileri paylaşıldı. İzmir ve Ege Bölgesi'nin ekonomik gelişimini doğrudan ilgilendiren konuların değerlendirildiği toplantıda; finansmana erişim, yatırım ortamında öngörülebilirlik, sanayinin dijital ve yeşil dönüşümü, nitelikli istihdam, bölgesel yatırım olanakları ve değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlanması başlıkları öne çıktı. İzmir'in sanayi, ticaret, lojistik, eğitim ve girişimcilik alanlarında sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için veri temelli ve sektör odaklı politika araçlarının geliştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

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Bilgi ve veriye dayalı politika önerileri

EGİAD'ın Ankara programının en önemli gündem başlıklarından birini, derneğin uzun yıllardır yürüttüğü Think Tank çalışmaları oluşturdu. Genç iş dünyasının görüş ve beklentilerini yalnızca güncel ekonomik gelişmeler üzerinden değil; bilimsel araştırmalar, saha çalışmaları ve veri analizleriyle destekleyerek karar alıcılara aktarmayı hedefleyen EGİAD, bu yaklaşımıyla kamu politikalarının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Geçmiş yıllarda TürkiyeÇin ekonomik ilişkileri, girişimciliğin geliştirilmesi ve ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençler üzerine araştırmalar hazırlayan EGİAD, 2026 yılında küresel ekonominin geleceğini şekillendiren iki önemli başlığa odaklandı.

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Bu kapsamda hazırlanan "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir"ve "Ege Bölgesi Bölgesel Ekonomik Güvenlik" raporları, Ankara temaslarının ortak politika gündemini oluşturdu. EGİAD'ın özellikle dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü birlikte ele alan üçüz dönüşüm yaklaşımı, her iki çalışmanın da temel perspektifini şekillendirdi.

Geleceğin rekabeti beceriler üzerinden şekillenecek

EGİAD tarafından hazırlanan "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir" raporu, yapay zekâ, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve değişen toplumsal beklentilerin üretim süreçleri ile işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini İzmir özelinde inceliyor. Raporda, teknolojik dönüşümün yalnızca bazı meslekleri ortadan kaldıran bir süreç olmadığı; yeni iş modelleri, üretim biçimleri ve istihdam fırsatları yaratarak ekonominin bütününü yeniden şekillendirdiği vurgulanıyor. Ekonomist Joseph Schumpeter'in ortaya koyduğu "yaratıcı yıkım" kavramının günümüzde yeniden önem kazanması, 2025 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülü'nde de karşılık buldu. Ödülün Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verilen bölümü, yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi açıklayan çalışmaları onurlandırdı.

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EGİAD'ın araştırması, yaratıcı yıkımın işgücü piyasalarına etkilerini yalnızca teknolojik değişim üzerinden değil, beceri ihtiyaçlarının dönüşümü ve yeni fırsatlara erişim perspektifinden ele alıyor.

TÜİK verileri, İŞKUR araştırmaları, uluslararası meslek ve yetkinlik çerçeveleri ile saha görüşmelerine dayanan raporda, İzmir'in istihdam yapısındaki değişim ve sektörlerin gelecekte ihtiyaç duyacağı beceriler analiz ediliyor.

Araştırmanın temel bulguları, İzmir'de bütün sektörlere yayılan genel bir beceri yetersizliğinden çok, beceriler ile değişen iş ihtiyaçları arasında sektörel bir uyum sorunu bulunduğunu gösteriyor. Özellikle giyim eşyaları ve gıda ürünleri imalatı ile kara taşımacılığı gibi sektörlerde çalışanların yeni beceriler kazanmasına yönelik ihtiyacın öne çıktığı; eğitim ve sağlık hizmetlerinin ise mevcut insan kaynağı kapasitesiyle İzmir açısından stratejik fırsatlar sunduğu belirtiliyor.

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Raporda, gençlerin ve kadınların yeni ekonomik fırsatlara erişiminin güçlendirilmesine de özel önem veriliyor. TÜİK'in 2025 yılına ilişkin verilerine göre Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 23,3 düzeyinde bulunması, dönüşüm politikalarının kapsayıcı biçimde tasarlanmasının önemini ortaya koyuyor. Bu çerçevede araştırmada, İzmir Beceri Bilgi Platformu'nun oluşturulması, sektör odaklı beceri dönüşüm programlarının geliştirilmesi, NEET gençler için kariyer başlangıç ve mikro staj olanaklarının artırılması, kadınların iş yaşamına dönüşünün desteklenmesi ve Dijital Beceri Pasaportu uygulamasının geliştirilmesi gibi somut politika önerileri sunuluyor.

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Raporda ayrıca firmaların çalışanlarının mevcut beceri profillerini ve gelecekteki insan kaynağı ihtiyaçlarını belirlemeleri, İzmir'deki kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve iş dünyası arasındaki beceri ekosisteminin daha güçlü biçimde kurumsallaştırılması öneriliyor.

EGİAD'ın Ankara görüşmelerinde bu rapor üzerinden verdiği temel mesaj, teknolojik dönüşümün başarısının yalnızca yeni teknolojilere yatırım yapmakla değil, bu teknolojileri ekonomik ve toplumsal değere dönüştürecek insan kaynağını geliştirmekle mümkün olacağı yönünde şekillendi.

Küresel risklere karşı bölgesel dayanıklılık

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EGİAD Think Tank tarafından hazırlanan ikinci çalışma olan "Ege Bölgesi Bölgesel Ekonomik Güvenlik" raporu ise artan jeopolitik gerilimler, küresel ticaretteki belirsizlikler ve tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar karşısında Türkiye ile Ege Bölgesi'nin ekonomik dayanıklılığını değerlendiriyor. Çalışmada, Türkiye'nin ithalat kaynaklı risklerini analiz etmek amacıyla geliştirilen özgün Bileşik Kırılganlık Endeksi (BKE) kullanılarak 4.524 ürünün tedarik ve ikame riskleri inceleniyor. Araştırmada, 312 ürünün hem dış tedarik kırılganlığı hem de alternatif kaynaklardan karşılanma güçlüğü açısından yüksek risk taşıdığı belirlenirken, daha sıkı ölçütlerle tanımlanan 111 kritik ürün, öncelikli izleme ve değerlendirme alanı olarak öne çıkıyor. Ege Bölgesi'nin sekiz iline yönelik analizler ise ekonomik güvenlik risklerinin illere ve sektörlere göre farklılaştığını ortaya koyuyor. İzmir'in genel kırılganlık skorunun ülke ortalamasının altında olmasına karşın, özellikle organik kimya gibi bazı ürün gruplarında özel izleme ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor.

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Raporda ayrıca Çin kaynaklı ihracat kısıtlamaları, Rusya merkezli enerji ve hammadde şokları, küresel deniz taşımacılığı krizleri ve bileşik jeopolitik şokların bölgesel kırılganlık üzerindeki olası etkileri senaryo analizleriyle değerlendiriliyor.

Bu analizlerin doğrudan üretim kaybı veya maliyet artışı tahmini değil, hangi ürünlerin ve bölgelerin daha yakından izlenmesi gerektiğine yönelik veriye dayalı önceliklendirme araçları olduğu vurgulanıyor.

Makroekonomik analizleri tamamlamak amacıyla 74 EGİAD üyesi firmayla gerçekleştirilen saha araştırması da işletmelerin ekonomik güvenlik ve kurumsal hazırlık düzeylerine ilişkin önemli sonuçlar ortaya koyuyor.

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Araştırmaya katılan firmaların yalnızca yüzde 54'ünde siber güvenlik protokolü, yüzde 24'ünde ise yazılı çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) politikası bulunması; özellikle KOBİ'lerin dijital güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarındaki hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Raporda, kritik ürünler için erken uyarı ve izleme sistemleri kurulması, tedarikçi çeşitliliğinin artırılması, stratejik ürünlerde yerli ikame kapasitesinin geliştirilmesi, bölgesel tedarik istihbaratı altyapısının oluşturulması ve KOBİ'lerin siber güvenlik ile sürdürülebilirlik kapasitelerinin güçlendirilmesi yönünde politika önerileri sunuluyor.

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Ankara görüşmelerinde, ekonomik güvenliğin yalnızca uluslararası ticaret veya tedarik zincirleriyle sınırlı bir konu olmadığı; üretim, teknoloji, insan kaynağı, dijital altyapı ve kurumsal dayanıklılığı birlikte kapsayan stratejik bir kalkınma meselesi olduğu vurgulandı.

TBMM Genel Kurul Salonu ziyaret edildi

EGİAD heyeti, Ankara programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etti. Ziyarette, TBMM Genel Kurul Salonu gezildi. Millet iradesinin temsil edildiği ve yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü Genel Kurul Salonu'nu yakından görme fırsatı bulan heyet, Cumhuriyetimizin temel kurumlarından biri olan TBMM'nin demokratik temsil ve ülkemizin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

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Bilgiye dayalı politikalar, güçlü iş birliği

EGİAD'ın iki gün süren Ankara temasları, genç iş dünyasının ekonomik beklentilerinin ve İzmir ile Ege Bölgesi'nin kalkınma önceliklerinin ulusal karar alma mekanizmalarına aktarılması açısından önemli bir fırsat sundu. Görüşmelerin ortak mesajını, ekonomik dönüşümün yalnızca teknoloji ve yatırımla değil; nitelikli insan kaynağı, güçlü kurumlar, öngörülebilir politikalar ve risklere karşı dayanıklı bir üretim yapısıyla yönetilebileceği yaklaşımı oluşturdu.

EGİAD'ın bilimsel araştırmalar ve saha verilerine dayanan Think Tank çalışmalarıyla geliştirdiği önerilerin, kamu politikalarının oluşturulmasına ve iş dünyasının geleceğe hazırlanmasına katkı sunması hedefleniyor.