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        İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcileri yeni sezonu değerlendirdi

        İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, 2026-2027 sezonuna ilişkin üretim, tüketim ve ihracat beklentilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:54 Güncelleme:
        İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sektör temsilcileri yeni sezonu değerlendirdi

        İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, 2026-2027 sezonuna ilişkin üretim, tüketim ve ihracat beklentilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

        İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonu "Zeytin ve Zeytinyağı İstişare Toplantısı" düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, yeni hasat sezonuna yüksek üretim beklentisiyle girdiklerini belirtti.

        Bu beklentinin Türkiye'nin üretim gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Tuncer, önceliklerinin bu bereketi üreticiler ve sektör için katma değere dönüştürebilmek olduğunu kaydetti.

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        Tuncer, üreticilerin girdi ve hasat maliyetleri karşısında emeğinin karşılığını alabilmesi, üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

        "İhracattaki daralma da önümüzdeki bir diğer önemli sorundur. Pazara erişimde yaşanan her güçlük üreticimize, sanayicimize, istihdama ve ülkemizin döviz gelirine direkt olarak etki etmektedir. Bütün bu gelişmeler, üretimden ihracata kadar sektörü bir bütün olarak ele almamız gerektiğini gösteriyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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