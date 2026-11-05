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        Altay'da kaleci Semih sevinci

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da altyapı patentli genç kaleci Galip Semih Mendeş'in iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Geçen sezon 15 Şubat'ta deplasmanda oynanan Söke 1970 karşılaşmasında dizinden sakatlanıp çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak sezonu erken kapatan 20 yaşındaki file bekçisi tedavi sürecini tamamlayarak yeşil sahalara döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Altay'da kaleci Semih sevinci

        3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da altyapı patentli genç kaleci Galip Semih Mendeş'in iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Geçen sezon 15 Şubat'ta deplasmanda oynanan Söke 1970 karşılaşmasında dizinden sakatlanıp çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak sezonu erken kapatan 20 yaşındaki file bekçisi tedavi sürecini tamamlayarak yeşil sahalara döndü.

        Kaleci Semih'in hafta içinde U19 takımı ile oynanan hazırlık maçında görev yaptığı belirtildi. İzmir temsilcisinde 2024'te profesyonel olan genç eldiven 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de 13, kupada 2 müsabakada oynadı. Geçen sezon aynı sakatlığı yaşayan santrfor Ünal Alihan'ın tedavisinin sürdüğü Altay'da bu sezon sol bek İbrahim Kıravi de 2'nci haftadaki Karşıyaka derbisinde çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu erken kapattı.

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