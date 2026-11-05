Altay'da kaleci Semih sevinci

Kaleci Semih'in hafta içinde U19 takımı ile oynanan hazırlık maçında görev yaptığı belirtildi. İzmir temsilcisinde 2024'te profesyonel olan genç eldiven 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de 13, kupada 2 müsabakada oynadı. Geçen sezon aynı sakatlığı yaşayan santrfor Ünal Alihan'ın tedavisinin sürdüğü Altay'da bu sezon sol bek İbrahim Kıravi de 2'nci haftadaki Karşıyaka derbisinde çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu erken kapattı.

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