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        Firari hükümlü kendisini yakalayan polisin parmağını ısırdı

        İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E. (22) kendisini yakalayan polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan en B.E., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Firari hükümlü kendisini yakalayan polisin parmağını ısırdı

        İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E. (22) kendisini yakalayan polisin parmağını ısırdı. Gözaltına alınan en B.E., tutuklandı.

        Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 33 gündür aranan B.E.'nin saklandığı yeri tespit etti. 3 Kasım'da Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak’ta gerçekleştirilen operasyonda, polisi karşısında gören B.E., kaçmaya başladı. Polis, peşine düştü. B.E., kendisini yakalayan polislerden birinin parmağını ısırıp, yaraladı.

        Polise mukavemet gösteren B.E. ile onun yardıma gelen yakını H.E. gözaltına alındı. B.E. hakkında 'Görevli memura mukavemet ve tehdit' suçlarından adli işlem başlatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından B.E. ve H.E., dün ters kelepçe yapılarak adliyeye sevk edildi. B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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