Karşıyaka Başkanı Tusder'in baba acısı
İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Yiğit Tusder, babası Süleyman Tusder'i kaybetmenin acısını yaşadı. Karşıyaka'nın kongre üyesi olan Süleyman Tusder, oğlunu 11 Haziran'da başkan seçildiği genel kurulun ardından gururla kucaklayıp yönetim kuruluyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Yaz aylarında rahatsızlanan Süleyman Tusder'in uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
Giriş: 05.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Yiğit Tusder, babası Süleyman Tusder'i kaybetmenin acısını yaşadı. Karşıyaka'nın kongre üyesi olan Süleyman Tusder, oğlunu 11 Haziran'da başkan seçildiği genel kurulun ardından gururla kucaklayıp yönetim kuruluyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Yaz aylarında rahatsızlanan Süleyman Tusder'in uzun süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
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