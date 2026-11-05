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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri DSP İzmir İl Başkanı Yaşar, genel başkan adaylığını açıkladı DSP İzmir İl Başkanı Yaşar'dan transfer sürprizi: "Milletvekilleriyle görüşme halindeyiz" DSP'li Yaşar: "Genel Başkan olursam, mecliste grup kuracağız"

        DSP İzmir İl Başkanı Yaşar, genel başkan adaylığını açıkladı DSP İzmir İl Başkanı Yaşar'dan transfer sürprizi: "Milletvekilleriyle görüşme halindeyiz" DSP'li Yaşar: "Genel Başkan olursam, mecliste grup kuracağız"

        Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir İl Başkanı Adem Yaşar, 6 Aralık'taki kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Muhalif partilerden katılacak milletvekilleriyle birlikte Meclis'te grup kuracaklarını ifade eden Yaşar, ayrıca hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını belirtti. Ecevit'in dürüst yolundan sapmayacaklarını vurgulayan Yaşar, tüm küskün seçmenleri "baba ocağına" davet etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        DSP İzmir İl Başkanı Yaşar, genel başkan adaylığını açıkladı DSP İzmir İl Başkanı Yaşar'dan transfer sürprizi: "Milletvekilleriyle görüşme halindeyiz" DSP'li Yaşar: "Genel Başkan olursam, mecliste grup kuracağız"

        Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir İl Başkanı Adem Yaşar, 6 Aralık'taki kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Muhalif partilerden katılacak milletvekilleriyle birlikte Meclis'te grup kuracaklarını ifade eden Yaşar, ayrıca hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını belirtti. Ecevit'in dürüst yolundan sapmayacaklarını vurgulayan Yaşar, tüm küskün seçmenleri "baba ocağına" davet etti.

        Türk siyasi hayatının köklü partilerinden Demokratik Sol Parti (DSP) kurultay sürecine girerken, İzmir'den genel başkanlık için adaylık açıklaması geldi. DSP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Adem Yaşar, bugün gerçekleştirdiği kapsamlı basın toplantısı ve röportajda, önümüzdeki aylarda gerçekleşecek kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu resmi olarak kamuoyuna duyurdu.

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        "Siyaset iddia ve inanç işidir"

        Kürsüden yaptığı konuşmada siyasetin inanç ve iddia işi olduğunun altını çizen Adem Yaşar, DSP'nin mevcut genel başkanı Önder Aksakal'a eleştirilerde bulunarak partinin kapalı kapılar arasına hapsedilemeyeceğini ifade etti. Yanındaki inançlı kadronun partinin öz evlatları olduğunu belirten Yaşar, "Siyaset iddia işidir, inanç işidir. DSP bugün Ankara'da kapalı kapılar arkasına saklatılacak bir parti değildir. İnançlı örgüt modelini Türkiye'ye yayma vakti gelmiştir. Kurultay delegelerimizin sarsılmaz desteği ile buradayız. Bu hareket DSP'nin tabanının sesidir" dedi.

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        "Meclis'te grup Kuracağız, hiçbir ittifakta yer almayacağız"

        Toplantı sonrasında gerçekleştirdiği röportajda projelerini ve hedeflerini anlatan Adem Yaşar, 6 Aralık'ta gerçekleşecek kurultay sürecine delegelerin tam desteğiyle çıktıklarını vurguladı. Açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri Meclis'te grup kurma iddiası oldu. Yaşar, diğer muhalif partilerle temaslarının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Artık bu süreçten sonra delegelerimizin takdirine bırakıyoruz. Sokak sokak partimizi büyütmek için çabalayacağız. Ama bu süreçte olurken konuştuğumuz diğer partilerden; Demokratik Sol Parti'ye özlem duyan, adaleti ve özgürlüğü namına özlem duyan birçok milletvekilimiz var. Bunlarla da temaslarımız hala devam ediyor. Birçok milletvekilimizin Demokratik Sol Parti'ye geçerek grup kurmasının sözünü ben buradan veriyorum. İddialı görüşmelerimiz devam ediyor." Ayrıca hiçbir partiyle ittifak kurmayacaklarının altını çizen Yaşar, "Hiç kimseyle ittifak kurmayacağız. Sadece ve sadece Demokratik Sol Parti olarak yol alacağız" diyerek bağımsız ve kararlı bir siyasi çizgi izleyeceklerini belirtti.

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        "Sol cenah tamamıyla boştur"

        Türkiye'de sol cenahın tamamıyla boş olduğunu savunan Adem Yaşar, milliyetçilik, halkçılık ve devletçilik ilkeleri doğrultusunda bu yola çıktıklarını ifade etti. Ömrünü vatana adamış bir Atatürkçü olarak Bülent Ecevit'in dürüst yolundan asla sapmayacağının sözünü veren Yaşar, şunları kaydetti: "Bugün sol cenah tamamıyla boştur. Milliyetçilik cenahı olarak, halkçılık, devletçilik cenahı olarak biz bugün bu yola çıktık. Bu süreçte bizim dürüstlüğümüzü, çıkmış olduğumuz doğru yolu bilen birçok milletvekili arkadaşımız olduğu gibi birçok da belediye başkanı arkadaşlarımız var. Koltuk faydası olmadan, Demokratik Sol Parti'nin adını meclis kürsülerinde grup kurarak duyurma sözü veriyorum. Ak güvercin kendi kanatlarıyla göklerde süzülmeye hazırdır. Tüm küskün seçmenimize sesleniyorum; baba ocağı burasıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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