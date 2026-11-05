İzmir'de adliye personeline güvenli ve bilinçli internet semineri

Programda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adli Bilişim İncelemecisi Barış Baykara güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin dijital ortamda korunması, siber tehditler ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, seminere hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

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