Ödemiş'te 21. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi açıldı

İzmir'de Ödemiş Belediyesi ile Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 21. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi başladı.

Zafer Mahallesi'ndeki fuar alanında organize edilen etkinliğin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Küçük Menderes Havzası'nın tarımsal verimlilik açısından zengin bir bölge olduğunu söyledi.

Havzada meyve, sebze ve diğer tarımsal ürünlerin yanı sıra süt üretiminin de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Elban, Türkiye'deki dış mekan süs bitkilerinin büyük bir bölümünün bölgede yetiştirildiğini ifade etti.

Elban, Bayındır ve Ödemiş başta olmak üzere havzadaki ilçelerde dış mekan süs bitkileri ve meyve fidanı üretimi yapıldığını aktararak, sektörün son yıllarda geliştiğini ve ihracatın ithalatı aşmaya başladığını dile getirdi.

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Sektörün araştırma ve geliştirme, tasarım ve iklim değişikliğiyle öne çıkabilecek bitki türleri konusunda gelişimini sürdürmesinin önemine değinen Elban, serginin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise kentin üretim kültürüne dikkati çekerek, Küçük Menderes'in bereketli topraklarında yetişen her fidanın ve çiçeğin Ödemiş'in emeğini ve sabrını yansıttığını söyledi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar da serginin bölge ve ülke süs bitkileri sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Sergi ve fuarların üreticilerin ürünlerini tanıtmasının yanı sıra sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorun ve taleplerin ele alındığı platformlar olduğunu ifade eden Dündar, yaklaşık 20 yılda sektör ihracatının 20 milyon dolardan 140 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

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Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Elban ve beraberindeki protokol üyeleri, sergide yer alan firmaların stantlarını gezdi.

100 firmanın katılımıyla açılan sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.