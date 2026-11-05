İzmir'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne öldü, 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 oğlunun tedavisi sürüyor.

Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen anne Dılgıran E. (23) ile oğulları E.E. (7) ve A.E. (8) Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dılgıran E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi sürüyor.