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        Neva Yalı, Moxy İzmir ile yeni deneyimlere ev sahipliği yapmayı hedefliyor

        Rönesans Gayrimenkul Grubu bünyesinde REV imzasıyla geliştirilen ve İzmir'in yeni kıyısında farklı deneyimleri buluşturan Neva Yalı ve Riva Yalı yatırımının otel bileşeni Moxy İzmir, geçtiğimiz Eylül ayında kapılarını açtı. Moxy İzmir, haftalık düzenli etkinlik takvimi, DJ performansları, yoga seanslarıyla yeni bir sosyal yaşam ve buluşma noktası olarak bölgenin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Neva Yalı, Moxy İzmir ile yeni deneyimlere ev sahipliği yapmayı hedefliyor

        Rönesans Gayrimenkul Grubu bünyesinde REV imzasıyla geliştirilen ve İzmir'in yeni kıyısında farklı deneyimleri buluşturan Neva Yalı ve Riva Yalı yatırımının otel bileşeni Moxy İzmir, geçtiğimiz Eylül ayında kapılarını açtı. Moxy İzmir, haftalık düzenli etkinlik takvimi, DJ performansları, yoga seanslarıyla yeni bir sosyal yaşam ve buluşma noktası olarak bölgenin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Marriott International'ın lifestyle markası Moxy Hotels, "İzmir'in yeni kıyısı" vizyonuyla geliştirilen Neva Yalı karma kullanım projesi kapsamında kapılarını açmasının ardından, şimdi de sunduğu etkinlik programıyla İzmir'in ana sosyal buluşma noktası olmayı hedefliyor.

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        Yapılan açıklamaya göre; tamamlanan konutları, deniz manzaralı ofisleri ve farklı sosyal yaşam alanlarıyla Neva Yalı, İzmir'in yeni kıyı hattında bulunuyor. Neva Yalı ile başlayan dönüşüm, REV'in yeni projesi Riva Yalı ile devam ediyor. REV'in uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla şekillenen bu yeni destinasyon; Moxy İzmir'in de açılmasıyla birlikte yaşamdan çalışmaya, konaklamadan gastronomiye ve kültürsanata uzanan farklı fonksiyonlarıyla İzmir'e yeni bir çekim merkezi kazandırmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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