İzmir'de gelinlik, damatlık ve abiye üreticileri, tasarımcıları ve markaları, bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Bridal Week'te çeşitli ülkelerden profesyonel alıcılarla bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, açılışta yaptığı konuşmada, üreticilerin yeni sezon koleksiyonlarını alıcılarla buluşturacağı fuara 59 firmanın katıldığını söyledi.

Tugay, 6 defilede 300'den fazla tasarımın ilk kez podyuma çıkacağını, alım heyeti programı kapsamında 31 ülkeden 293 profesyoneli İzmir'de ağırlamayı beklediklerini ifade etti.

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Almanya, İtalya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan alıcıların fuara gelmesini beklediklerini belirten Tugay, "Fuar boyunca 2 binden fazla ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini hedefliyoruz." dedi. Tugay, Türkiye'de üretilen her 10 gelinliğin yaklaşık 7'sinin İzmir'de dikildiğini, bu üretim ağıyla on binlerce kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi. Gelinlik ihracatında İzmir'in payının yüzde 70-80 civarında olduğunu belirten Tugay, Türkiye'nin bu alanda Fransa, İtalya ve İspanya ile yarıştığını söyledi.

Sektörün yıl sonu hedeflerine ilişkin Tugay, şunları ifade etti:

"Bölgede yılın ilk 10 ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yaklaşık 1 milyar 70 milyon dolar oldu. Tekstil ve ham madde ihracatı 320 milyon doları geçti. Sektörün yıl sonu hedefi, 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat seviyesini yakalamak. Biz de fuarlarımızla firmalarımızın yeni alıcılarla tanışmasına ve ihracat hedeflerini yakalamasına destek oluyoruz."

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Tugay, İzmir'in ihracatta hem bölgesine hem ülkesine ciddi katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna, kentimizdeki üretimi ve ihracatı güçlendirerek katkı sunmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Yüksek katma değerli ihracata dönüşmesi için çalışıyoruz"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun da hazır giyim sektörünün geçen yıl 18,6 milyar dolarlık ihracat yaptığını dile getirerek, gelinlik, damatlık ve abiye gibi ince işçilik, el emeği ve özgün tasarımların öne çıktığı ürün gruplarında sahip olunan potansiyelin yüksek katma değerli ihracata dönüştürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

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Kurşun, 2025'te dış satımı artırmak amacıyla yaklaşık 33 milyar liralık desteği ihracatçıların hizmetine sunduklarını belirterek, "2026 yılında bu destek tutarı 45 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu kapsamda 2027 yılındaki çalışmalarımızda destek miktarını artırmak üzere devam ediyoruz. Bütçeden sonra son rakam netleşecek." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti, stantları ziyaret etti.

Açılış törenine, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Atınç Abay, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Nihat Sağır ve davetliler katıldı.

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Fuar, 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.