İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Yahşi, "Vicdanından zerre taviz vermeyen, dünyanın neresine giderse gitsin alnı ak, başı dik yürüyen, merhametiyle yaraları saran, iradesiyle imkansızı başaran bir gençlik yetiştiriyoruz." dedi.

- Yeni öğretmenler yemin etti

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde devam eden programda aday ve emekli öğretmenler adına konuşmalar yapıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, buradaki konuşmasında öğretmenleri sadece bugün veya bu hafta konuşmanın yeterli olmayacağını söyledi.

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Öğretmen denildiğinde herhangi bir kavramdan veya meslekten bahsedilemeyeceğini ifade eden Elban, "Çok basit, yavan, eksik kavramlarla öğretmenliği tarif etmek mümkün değil." diye konuştu.

Elban, öğretmenliğin herkes tarafından kabul gören saygın bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin gününü kutladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.