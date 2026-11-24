İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince sera düzeneği kurulan ikamete düzenlenen operasyonda 61 kök Hint keneviri ve 170 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesindeki bir adresi takibe aldı. Söz konusu ikamette Hint keneviri yetiştirmek amacıyla özel sera düzeneği kurulduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramalarda; 61 kök Hint keneviri bitkisi, 170 gram esrar maddesi ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitli iklimlendirme ve aydınlatma materyalleri ele geçirildi.

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Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.