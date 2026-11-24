İzmir Bakırçay Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "4. Bakırçay Kariyer Günü" etkinliğinde öğrenciler, farklı sektörlerden firmalarla bir araya geldi.

Üniversitenin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğe 76 firma katıldı.

Çeşitli firmaların yer aldığı etkinlikte öğrenciler, insan kaynakları temsilcileri ve sektör profesyonelleriyle birebir görüşme imkanı buldu.

Öğrenciler staj, yarı zamanlı çalışma ve kariyer olanakları hakkında bilgi alırken, profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı elde etti. Firmalar da genç yeteneklerle doğrudan temas kurdu.

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Etkinlik kapsamında öğrenciler, farklı sektörlerin güncel ihtiyaçları, işe alım süreçleri ve kariyer planlamasına ilişkin bilgi de edindi.

Kariyer ve Yetenek Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Orhan, amaçlarının, öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken de iş dünyasıyla güçlü bağlar kurmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin, sektörleri yakından tanımalarını ve kariyerlerini daha bilinçli planlamalarını hedeflediklerini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Kariyer Günü'nü yalnızca öğrencilerimizin firmalarla tanıştığı bir etkinlik olarak görmüyoruz. Aynı zamanda üniversitemiz ile iş dünyası arasında uzun vadeli işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. En büyük hedefimiz, bugün kurulan bağlantıların yarın somut staj, iş yerinde mesleki eğitim, proje ve istihdam fırsatlarına dönüşmesi. Başta rektörümüz olmak üzere etkinliğimize katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."