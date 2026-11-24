‘Erasmus 2026 Yetişkin Akreditasyonu' kapsamında Polonya'dan İzmir'e gelen 8 kadın öğretmen, Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

‘Erasmus 2026 Yetişkin Akreditasyonu' kapsamında Polonya'nın Jelenia Gora şehrinden İzmir'e gelen 8 kadın öğretmen, 5 gün boyunca Bornova Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği kursları ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini inceledi. Program dahilinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir etkinlik de gerçekleştiren Polonyalı öğretmenler, Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Polonya'da da Öğretmenler Günü'nün kutlandığını söyleyen öğretmen Marta SzczechMay, "Ekim ayında Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Atatürk büyük, güçlü bir lider. Türkiye'de olmaktan çok memnunuz" diye konuştu.

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İlk defa Türkiye'ye geldiğini ifade eden bir diğer öğretmen Teresa Domagala da İzmir'in harika bir şehir olduğunu, Öğretmenler Günü'nü Türkiye'de kutlamanın son derece anlamlı olduğunu kaydetti.