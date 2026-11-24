İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde Hint keneviri yetiştirmek amacıyla sera düzeneği kurulduğu belirlenen eve dün operasyon düzenlendi. Evde ekiplerin aramalarında, 61 kök Hint keneviri bitkisi, 170 gram esrar ve kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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