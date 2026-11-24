Menemen'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
İzmir'in Menemen ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İzmir'in Menemen ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı Menemen Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu.
TOKİ Ahıska Kent Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Zübeyde Efe Dikmen'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, emekli öğretmenler adına Ahmet Kasar, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına ise Konuralp Aydın söz aldı.
Kaymakamı Vedat Yılmaz, program kapsamında emekli öğretmenler Ahmet Kasar, Sedef Anaç Eker, Sevinç Matur ve Evren Özdamarlar'a Hizmet Şeref Belgeleri takdim etti.
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo ve halk oyunları gösterileri sunuldu.
Programa Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Recai Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Ağaoğlu Özer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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