​Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kaymakamı Vedat Yılmaz, program kapsamında emekli öğretmenler Ahmet Kasar, Sedef Anaç Eker, Sevinç Matur ve Evren Özdamarlar'a Hizmet Şeref Belgeleri takdim etti.

​TOKİ Ahıska Kent Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Zübeyde Efe Dikmen'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, emekli öğretmenler adına Ahmet Kasar, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına ise Konuralp Aydın söz aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.