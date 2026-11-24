İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 2426 Kasım tarihlerinde ilk kez düzenlenen İzmir Bridal Week, gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektörünü uluslararası alıcılarla buluşturuyor. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye'de üretilen her 10 gelinliğin 7'sinin İzmir'de dikildiğini belirterek, "Türkiye'nin büyüme hedefinde İzmir'in emeği ve imzası her zaman olacak" dedi.

"6 defile ile 300'den fazla yeni tasarım tanıtılacak"

Fuarcılığın başkenti İzmir, gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründe yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda ilk kez düzenlenen İzmir Bridal Week, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Üreticilere yeni sezon koleksiyonlarını kasım ayında uluslararası alıcılara tanıtma fırsatı sunan organizasyon, üç gün boyunca sektörün ticaretine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlayacak buluşmalara sahne olacak. Fuar kapsamında ilk iki gün 6 defile ile 300'den fazla yeni tasarım tanıtılacak.

REKLAM

"Fuarın takvimini üreticilerimizle birlikte belirledik"

Selin Özbayraktar'ın lirik dans gösterisinin ardından programda konuşan Başkan Tugay, İzmir Bridal Week'i sektör temsilcilerinin isteği üzerine hayata geçirdiklerini belirterek, "İzmir Bridal Week'i sektör temsilcilerimizin isteği üzerine hayata geçirdik. Üreticilerimiz, koleksiyonlarını sezon başında alıcılara göstermek için bizden bir fuar istedi. Odalarımızla, derneklerimizle, sektör temsilcilerimizle görüştük. İZFAŞ'la birlikte hazırlıklara başladık. Fuarın takvimini de yine üreticilerimizle birlikte belirledik. İlk kez düzenlediğimiz fuarımıza 59 firma katılıyor. Kentimizden ve ülkemizin dört farklı ilinden gelen firmalar var. Kosova ve Özbekistan'dan katılımcı firmalar mevcut. Katılımcılarımızın yaklaşık yüzde 60'ı abiye alanında çalışıyor. Fuarımıza gelenler, gelinlik ve damatlık koleksiyonlarıyla birlikte abiyede de yeni sezonun tasarımlarını görecekler" dedi.

REKLAM

300'den fazla yeni tasarım ilk kez podyumda

Fuarın uluslararası ticari bağlantılar açısından önemine değinen Başkan Tugay, "İlk iki gün altı defile izleyeceğiz. 300'den fazla yeni tasarım ilk kez podyuma çıkacak. Alıcılar koleksiyonları fuar için hazırlanan sergileme alanlarında yakından inceleyebilecek. Alım heyeti programımız kapsamında 31 ülkeden 293 profesyoneli kentimizde ağırlayacağız. Firmalarımız bu sayede yeni koleksiyonlarını farklı pazarlardan gelen alıcılara tanıtabilecekler. Almanya, İtalya, Suudi Arabistan ve Kanada alıcı beklediğimiz ülkeler arasında. Fuar boyunca iki binden fazla ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Türkiye'de üretilen her 10 gelinliğin 7'si İzmir'de dikiliyor

Sektörün arkasındaki üretim gücüne ve emekçilere dikkat çeken Başkan Tugay, "Unutmamalıyız ki burası bir sahne. Bu sahnenin arkasında birbirini tamamlayan bir süreç var. Kumaşı kesen, kalıbı çıkaran, dikişi diken, işlemeyi yapan ustalarımız var. Özellikle Mimar Kemalettin'de ve MTK'da pek çok atölye bu üretim zinciri sayesinde geçiniyor. Bu emekçiler sayesinde Türkiye'de üretilen her on gelinliğin yaklaşık olarak yedi tanesi İzmir'de dikiliyor. Bini aşkın firmanın yer aldığı bu üretim ağı, on binlerce hemşehrimize iş imkânı sağlıyor. Ülkemizin gelinlik ihracatındaki payımız İzmir olarak yüzde 70 ila 80 arası bandında. Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerle yarışıyoruz. Bu yarışın görünmeyen tarafında yüz binlerce emekçi var. Türkiye'de ağustos ayı itibarıyla gelinlik, abiye, damatlık gibi alanları da kapsayan tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yaklaşık 850 bin kayıtlı çalışan var. Bir firma yeni sipariş aldığında, o iş kumaşı hazırlayandan son dikişi atana kadar pek çok kişiye ulaşıyor" dedi.

REKLAM

"Firmalarımızın ihracat hedeflerini yakalamasına destek oluyoruz"

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ülke ekonomisine katkısına değinen Başkan Tugay, "Geçtiğimiz yıl iki sektörün toplam ihracatı 26 milyar doları aştı. Ülkemizin toplam ihracatının yaklaşık onda biri bu iki sektörden geldi. Bölgemizde yılın ilk on ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yaklaşık 1 milyar 70 milyon dolar oldu. Tekstil ve hammadde ihracatı 320 milyon doları geçti. Sektörün yıl sonu hedefi, 1 milyar 300 milyon dolarlık ihracat seviyesini yakalamak. Biz de fuarlarımızla firmalarımızın yeni alıcılarla tanışmasına ve ihracat hedeflerini yakalamasına destek oluyoruz" diye konuştu.

REKLAM

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak istiyoruz"

İzmir'in üretim ve ihracat potansiyelini güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, "İzmir, ihracat anlamında hem bölgesine hem ülkesine ciddi katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu potansiyeli ortaya çıkaracak adımlar atmaya gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna, kentimizdeki üretimi ve ihracatı güçlendirerek katkı sunmak istiyoruz. Yıl boyunca çok çeşitli alanlarda düzenlediğimiz fuarlarımızda ülkemizin farklı illerinden gelen üreticiler, yurt dışından alıcılarla buluşuyor. Fuarlarımızda kurulan ticari bağlar, ülkemizin ihracatına yeni pazarlar kazandırıyor" diye konuştu.

REKLAM

"Türkiye'nin büyüme hedefinde İzmir'in emeği ve imzası her zaman olacak"

Fuarların kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yapan Başkan Tugay, "Türkiye'nin büyüme hedefinde İzmir'in emeği ve imzası her zaman olacak" dedi.

Fashion Prime, İzmir Bridal Week ve IF Wedding Fashion İzmir'in birbirini tamamlayan organizasyonlar olarak planlandığını belirten Başkan Tugay, "İzmir Bridal Week'in farkı, firmalarımıza yeni sezon koleksiyonlarını ilk kez kasım ayında tanıtma imkânı vermesi. Bu fuara katılan 59 firmanın tamamı, IF Wedding Fashion İzmir'de de bizlerle olacak" diye konuştu.

Kurşun: "Firmalarımızın yeni pazarlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz"

REKLAM

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun ise Türkiye'nin ihracat performansına ve sektörün yüksek katma değerli üretim potansiyeline dikkat çekti. Tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonları, kredi ve sigorta destekleri hakkında bilgi veren Kurşun, sektörün başarısında tasarımcıların, ustaların, yöneticilerin ve ihracatçıların ortak emeğinin bulunduğunu vurguladı. Kurşun, "Ülkemizin üretimine, istihdamına ve ihracatına katkı sunan tüm sektör mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmaları ve mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. İzmir Bridal Week'in sektörümüz ve İzmir'imiz için hayırlı olmasını, burada gerçekleşen görüşmelerin yeni iş birliklerine vesile olmasını ve ticari ilişkilerin güçlenmesini yürekten diliyoruz" diye konuştu.

REKLAM

Başkan Tugay üreticilerle buluştu

Açılış töreninin ardından Başkan Tugay ve beraberindeki protokolle fuar alanındaki stantları ziyaret etti. Sektör temsilcileriyle sohbet eden, yeni sezon koleksiyonlarını ve özgün tasarımları inceleyen Başkan Tugay, katılımcılara hayırlı ve bereketli bir fuar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Üç gün boyunca modanın kalbi İzmir'de atacak

Gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektörünün yeni sezon koleksiyonlarını uluslararası alıcılarla buluşturan İzmir Bridal Week, 2426 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de devam edecek. Defileler, koleksiyon sunumları ve ikili iş görüşmeleriyle sektörün yeni ticari bağlantılar kurmasına imkan sağlayacak organizasyon, İzmir'in uluslararası moda ve fuarcılık alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

REKLAM

Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.