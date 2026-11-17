Göztepe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 17.11.2026 - 20:28 Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılar, günü savunma ve hücum çalışmalarıyla tamamladı.
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