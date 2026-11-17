Yapılan aramalarda 383 kutu içerisinde 20 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında B.E'nin (37) evine operasyon düzenledi.

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