Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti.
Giriş: 15.11.2026 - 20:20 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 28-27 mağlup etti.
Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, müsabakayı 28-27 kazandı.
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