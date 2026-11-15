İzmir'de profesörün sanal medya paylaşımına soruşturma (2)
Giriş: 15.11.2026 - 19:46 Güncelleme:
ADLİ KONTROL UYGULANDI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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