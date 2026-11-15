Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız

        Yukatel Denizli Basket: Ivey 15, Pecarski 3, Bailey 24, Meeks 25, Mahir Ağva 11, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi 6, Egemen Güven, Brewer 2, Miles 15

        Glint Çayırova Belediyesi: Canberk Kuş 11, Enes Berkay Taşkıran 10, Erdi Gülaslan, White 7, Simmons 12, Crawford 17, Kartal Özmızrak, Sokolowski 17, Brooks, Sulaimon 24

        1.⁠ ⁠Periyot: 26-28

        Devre: 42-47

        3.⁠ ⁠Periyot: 69-66

        Normal süre: 89-89

        Diskalifiye: 19.37 Brooks (Glint Çayırova Belediyesi)

        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Aliağa FK'da teknik direktör Namet Ateş'le yollar ayrıldı
        Aliağa FK'da teknik direktör Namet Ateş'le yollar ayrıldı
        Altay – Bursa Yıldırım SK: 0-1
        Altay – Bursa Yıldırım SK: 0-1
        Aliağa FK'da Namet Ateş'le yollar ayrıldı
        Aliağa FK'da Namet Ateş'le yollar ayrıldı
        Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı
        Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı
        Konak'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına a...
        Konak'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına a...
        Konak'ta polisten uyuşturucu ve silah baskını
        Konak'ta polisten uyuşturucu ve silah baskını