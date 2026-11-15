Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız
Yukatel Denizli Basket: Ivey 15, Pecarski 3, Bailey 24, Meeks 25, Mahir Ağva 11, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi 6, Egemen Güven, Brewer 2, Miles 15
Glint Çayırova Belediyesi: Canberk Kuş 11, Enes Berkay Taşkıran 10, Erdi Gülaslan, White 7, Simmons 12, Crawford 17, Kartal Özmızrak, Sokolowski 17, Brooks, Sulaimon 24
1. Periyot: 26-28
Devre: 42-47
3. Periyot: 69-66
Normal süre: 89-89
Diskalifiye: 19.37 Brooks (Glint Çayırova Belediyesi)
DENİZLİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.