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        Konak'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'in Konak ilçesinde bir evde uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Konak'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'in Konak ilçesinde bir evde uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu öne sürülen bir eve baskın gerçekleştirdi.

        Aramalarda 21,18 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

        Ev sahibi B.K. (24) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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