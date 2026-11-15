Konak'ta evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

Aramalarda 21,18 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 1 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu öne sürülen bir eve baskın gerçekleştirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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