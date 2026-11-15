Karşıyaka basketbolda kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçında Bursaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karşıyaka, 8'inci haftada Bandırma deplasmanından eli boş döndü. Yeşil-kırmızılı takım, Pizzabulls Bordo Bandırma'ya 83-75 yenilerek 3'te 3 yapma fırsatını kaçırdı. Kaf-Kaf'ın yeni pivot transferi Cyril Langevine; 8 dakika 57 saniye oyunda kalırken, 2 sayı kaydetti.

Ligde 8 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Karşıyaka'nın Başantrenörü Nenad Markovic, genel olarak iyi bir maç çıkarmadıklarını belirterek, "Kazanabilmek için gereken seviyede değildik. İki uzun oyuncumuz da maçın başında erken faul problemine girdi. Bu nedenle Hakan ve Kelly'yi birlikte oynatmak zorunda kaldık. Bu ikili, Beşiktaş maçındaki kadar iyi bir uyum sağlayamadı ve sahada fazla karışıklık yaşadık" dedi.

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