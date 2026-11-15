Menemen FK yenilenen sahasında dağıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zemini yenilenen İlçe Stadı'nda Isparta 32 Spor'u ağırlayan Menemen Futbol Kulübü, rakibine 4-0 yenilerek üst sıralardan iyice uzaklaştı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zemini yenilenen İlçe Stadı'nda Isparta 32 Spor'u ağırlayan Menemen Futbol Kulübü, rakibine 4-0 yenilerek üst sıralardan iyice uzaklaştı.
Sarı-lacivertliler bu mağlubiyetin ardından 14 puanda kaldı ve 11'inci sıraya geriledi. Menemen FK son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu aralıkta İzmir Atatürk Stadı'nda düşme hattındaki Hatayspor'u 3-0 yenen İzmir temsilcisi, Aliağa FK ve Gebzespor'a 1-0, Isparta 32 Spor'a da 4-0 kaybetti. Menemen FK, deplasmanlarda Çorluspor 1947 ve Arnavutköy Belediyespor karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı. Son maçlarda düşüşe geçip taraftarını üzen Menemen FK önümüzdeki hafta lider Elazığspor'a misafir olacak.
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