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        Konak'ta polisten uyuşturucu ve silah baskını

        İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Konak'ta polisten uyuşturucu ve silah baskını

        İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir aderse baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 9 parça halinde toplam 12,23 gram kokain, 10 parça halinde toplam 8,95 gram skunk, 1 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 2'si şarjöre basılı 9 fişek bulundu. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 Türk Lirası, 40 ABD doları, 45 euro ve 10 Kanada dolarına el konuldu.

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        Gözaltına alınan B.K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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