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        Aliağa FK'da Namet Ateş'le yollar ayrıldı

        Aliağa FK, Teknik Direktör Namet Ateş'le karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Aliağa FK'da Namet Ateş'le yollar ayrıldı

        Aliağa FK, Teknik Direktör Namet Ateş’le karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

        TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK’de, Ankaraspor beraberliğinin ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Namet Ateş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Teknik Direktör olarak görev yapan Namet Ateş’le karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Namet Ateş ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan 45 yaşındaki deneyimli teknik adam, bu sezon Aliağa FK’nin başında lig ve kupada çıktığı toplam 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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