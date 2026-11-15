Evinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Konak ilçesinde uyuşturucu satışı ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu ve ruhsatsız 2 tabanca bulunan B.K. (24), gözaltına alındı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri, operasyon kapsamında B.K.'nin evinde arama yaptı. Aramada; 9 parça halinde toplam 12,23 gram kokain, 10 parça halinde toplam 8,95 gram skunk, 1 kök Hint keneviri ve 2 sentetik ecza hap ele geçirildi. Aramada ayrıca ruhsatsız 2 tabanca, 9 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 TL, 40 ABD doları, 45 euro ve 10 Kanada doları bulundu. B.K., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.