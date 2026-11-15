Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Akif Kabak, Engin Duman
Göztepe Yuppo: Zeynep Sude Demirel, Liabiodkina, Ezgi Bektaş, Prasalova, Nur Sevil Gökbudak, Zhuang (Tuna Aybüke Özel, Latham, Burçin Eflin Toraman, Vaganova)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Akimova, Carutasu, Janset Cemre Erkul, Bongaerts (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Yuanyuan, Merve Tanyel, Sylla, Gizem Çerağ Düzeltir)
Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 24-26
Süre: 129 dakika
İZMİR
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