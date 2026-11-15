Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, deplasmanda Göztepe'yi 35-29 yendi.
Giriş: 15.11.2026 - 19:25 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında MC Sistem Yozgat GSK, deplasmanda Göztepe'yi 35-29 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk ekibin 20-11 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren MC Sistem Yozgat GSK, sahadan 35-29 galip ayrıldı.
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