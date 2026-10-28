Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 29 Ekim mesajı

        İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 29 Ekim mesajı

        İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet'in bugünü anlamlandıran, yarınları aydınlatan büyük bir emanet olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:36 Güncelleme:
        İzmir Valisi Süleyman Elban'dan 29 Ekim mesajı

        İzmir Valisi Süleyman Elban, Cumhuriyet'in bugünü anlamlandıran, yarınları aydınlatan büyük bir emanet olduğunu belirtti.

        Elban, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle millet egemenliğine dayanan yeni bir devletin kuruluşuyla taçlandığını kaydetti.

        Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünü ilk günkü coşkuyla kutladığını aktaran Elban, aynı inanç, kararlılık ve heyecanla yaşatılan büyük mirasın gururunu taşıdığını dile getirdi.

        Vali Elban, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçiminin ilanı olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Bağımsızlığın, milli egemenliğin ve çağın ötesinde bir geleceğe duyulan inancın ifadesidir. Cumhuriyet, bugünümüzü anlamlandıran, yarınlarımızı aydınlatan büyük bir emanettir. Ortak geleceğimizin umudu ve sonsuza uzanan yürüyüşümüzün en güçlü dayanağıdır. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsüdür. Bilimin ve aklın rehberliğinde ilerlemenin, eğitimi ve kültürü yüceltmenin, sanatı ve üretimi desteklemenin, hukukun üstünlüğünü esas almanın adıdır."

        Elban, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki hedefin Cumhuriyet'i aynı kararlılıkla korumak ve gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh ve aydınlık bir Türkiye bırakmak olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Milli Mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Çeşme'nin binlerce yıllık mirası Kültür Yolu Festivali'nde konuşuldu
        Çeşme'nin binlerce yıllık mirası Kültür Yolu Festivali'nde konuşuldu
        İzmir iş dünyasından 29 Ekim mesajı
        İzmir iş dünyasından 29 Ekim mesajı
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından kadınların adalete erişimini güçlendirece...
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından kadınların adalete erişimini güçlendirece...
        Yaşar Üniversitesinde cumhuriyet coşkusu
        Yaşar Üniversitesinde cumhuriyet coşkusu
        İzmir'de bir sürücünün hız ihlali görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kişiy...
        İzmir'de bir sürücünün hız ihlali görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kişiy...
        İzmir'de belediye otobüsünde 'halı' kavgası
        İzmir'de belediye otobüsünde 'halı' kavgası