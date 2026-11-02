İzmir'de sağanak ve sis etkili oldu
İzmir'de sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.
Giriş: 02.11.2026 - 20:07 Güncelleme:
İzmir'de sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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