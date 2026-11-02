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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de sağanak ve sis etkili oldu

        İzmir'de sağanak ve sis etkili oldu

        İzmir'de sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 20:07 Güncelleme:
        İzmir'de sağanak ve sis etkili oldu

        İzmir'de sis ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Konak, Karabağlar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de sis etkili oldu.

        Görüş mesafesinin düştüğü yollarda, trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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