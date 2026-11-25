İZSU Genel Müdürlüğü 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda su tarifelerinde yüzde 63 oranında indirim uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Konut suyunun metreküp fiyatı 60 liradan 22 liraya düşürülürken, yeni tarifelerin 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacağı bildirildi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında yapıldı. Toplantıda gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nda su ve atık su tarifelerinin belirlenmesine ilişkin teklif görüşüldü. Teklifte, konut abonelerinde 010 metreküp arasındaki tüketim için 60 TL olan birim fiyatın yaklaşık yüzde 63'lük indirimle 22 TL'ye, 1120 metreküp arasındaki tüketim için mevcut 99,83 TL olan birim fiyatın yaklaşık yüzde 30 indirimle 70 TL'ye, 2140 metreküp arasındaki tüketim için 145 TL olan birim fiyatın ise yaklaşık yüzde 5 indirimle 140 TL'ye düşürülmesi, 42 metreküp ve üstü için indirim uygulanmadan 201,90 TL olarak faturalandırılması önerildi. Teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

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30 büyükşehir arasında en ucuz su İzmir'de

Genel Kurul'da ayrıca, iş yeri abonelerinin su tarifeleri için de düzenleme görüşüldü. Teklifte, iş yerlerinde ilk 10 metreküp için 143,6 TL olan birim bedelin 44 TL'ye, 1120 metreküp tüketim aralığında 199,65 TL olan birim fiyatın 140 TL'ye, 2140 metreküp tüketim aralığında ise 290 TL olan birim fiyatın 280 TL'ye indirilmesi, 41 metreküp ve üstü kullanım için indirim uygulanmadan yeni dönemde de 403,80 TL olması önerildi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda İzmir, 30 büyükşehir belediyesi arasında en ucuz suyu kullanan şehir oldu. Yeni tarifelerin ise 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacağı öğrenildi.