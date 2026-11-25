Olay, Narlıdere'deki ağaçlık bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alanda ağaç kesimi yapan işçi Şerif Ali Yılmaz'ın üzerine kestiği ağaç (54) düştü. Ağacın başına isabet ettiği Yılmaz, hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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