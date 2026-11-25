DUYMER İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, Türkiye genelinde 140 hizmet noktasına ulaşarak büyümeyi sürdürdüğünü belirterek "Önemli olan, hangi şehirde olursa olsun vatandaşlarımızın aynı kaliteli hizmet anlayışıyla karşılanması ve ihtiyaç duydukları desteği alabilmesi" dedi.

Türkiye'de işitme cihazları alanında faaliyet gösteren Duymer İşitme Cihazları, ülke genelindeki hizmet ağını 140 noktaya çıkarttığını duyurdu. Farklı şehirlerdeki hizmet noktalarıyla vatandaşların işitme sağlığı hizmetlerine bulundukları bölgede ulaşabilmesini sağlayan şirket, yalnızca cihaz satışıyla sınırlı kalmayıp hizmet modeli uyguluyor. İşitme değerlendirmesinden cihaz seçimine, kişiye özel uygulamalardan kullanım sürecindeki teknik desteğe kadar birçok aşamada kullanıcıların yanında olmayı hedefliyor.

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'HİZMET KALİTESİNİ KORUMAK ÖNEMLİ'

Konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Duymer İşitme Cihazları CEO'su Salih Baz, 140 hizmet noktasına ulaşmanın şirket açısından önemli bir aşama olduğunu aktararak büyüme hedeflerinin merkezinde insan odaklı hizmet anlayışının bulunduğunu söyledi. Baz, "Duymer olarak yaklaşık çeyrek asırdır işitme sağlığı alanında hizmet veriyoruz. Bu süreçte edindiğimiz deneyimi, teknolojik gelişmelerle birleştirerek daha fazla insana ulaştırmayı hedefledik. Bugün Türkiye genelinde 140 hizmet noktasına ulaşmış durumdayız. Ancak bizim için başarı yalnızca şube sayısıyla ölçülmüyor. Önemli olan, hangi şehirde olursa olsun vatandaşlarımızın aynı kaliteli hizmet anlayışıyla karşılanması ve ihtiyaç duydukları desteği alabilmesi" ifadelerini kullandı.

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'UZUN SOLUKLU BİR HİZMET İLİŞKİSİ KURMAYI ÖNEMSİYORUZ'

İşitme kaybının bireyin yalnızca iletişimini değil, sosyal yaşamını ve günlük ilişkilerini de etkileyebildiğini ifade eden Baz, işitme sağlığı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti. Baz, "İnsanlar zaman zaman işitme kaybını yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirip, erteleyebiliyor. Oysa işitmeyle ilgili yaşanan sorunların zamanında değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. İşitme cihazı kullanımı da kişiye özel bir süreçtir. Doğru cihazın belirlenmesi, kişinin ihtiyaçlarına göre ayarlanması ve kullanım sonrasında desteğin devam etmesi gerekiyor. Biz kullanıcılarımızla uzun soluklu bir hizmet ilişkisi kurmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

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İşitme cihazı kullanan kişilerin zaman içerisinde bakım, ayarlama ve teknik desteğe ihtiyaç duyabildiğini belirten CEO Salih Baz, yaygın hizmet ağının bu açıdan önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Geniş çağrı merkezi yapılanması ve teknik destek hizmetleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermeyi amaçlayan Duymer, işitme cihazı kullanımının her aşamasında hizmet sunmayı hedefliyor. Şirketin bu yaklaşımı, özellikle büyük şehirlerin dışında yaşayan ve teknik desteğe erişmekte zorlanabilen kullanıcılar açısından önem taşıyor. Duymer'in büyüme yolculuğundaki temel hedef ise işitme kaybı yaşayan daha fazla insanın doğru çözümlere ulaşmasını sağlamak. Şirketin 'İşitmek herkesin hakkı' yaklaşımının, 140 hizmet noktasına yayılan çalışmaların ana mesajını oluşturduğu belirtildi.

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