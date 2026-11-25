İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, çocukların suça sürüklenmesine neden olan risklerin belirlenmesi, erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi ve çocuk odaklı adalet anlayışının geliştirilmesi amacıyla "Çocuk İçin Koruyucu Adalet: Güvenli Yarınlar" başlıklı panel düzenlendi.

İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde; çocuk adalet sistemi, suça sürüklenmenin nedenleri, şiddetin farklı görünümleri, koruyucu ve önleyici müdahale mekanizmaları, alanında uzman isimlerin katkılarıyla bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

Programa; İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı, İzmir Barosu Başkanı, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi temsilcileri, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, İzmir İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, İzmir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri yetkilileri, Kaçok Derneği ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) temsilcileri, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarının müdürleri ve öğretmenleri ile hâkimler, Cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, açılış konuşmasında, çocuk adaletinin koruyucu, önleyici ve iyileştirici yönüne dikkat çekerek, "Bir çocuk, gerçekleştirdiği eylemden ibaret değildir. Bugün yaptığı bir hata, yarınının değişmez geleceği olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Adliye koridorlarında çocuğunun elini sımsıkı tutan bir annenin taşıdığı umut ve kaygının hukuki sorumluluğun yanı sıra vicdani sorumluluğu da hatırlattığını belirten Başsavcı Yeldan, "Adalet, bir annenin gözündeki endişeyi güvene, bir çocuğun hayatındaki belirsizliği umuda dönüştürebildiği ölçüde toplumsal anlamını güçlendirir." sözleriyle koruyucu adalet anlayışının önemini vurguladı.

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"Risklerin Anlaşılması, Erken Müdahale ve Bütüncül Koruma" temasıyla düzenlenen panel, 3 ayrı oturumdan oluştu.

"Çocuk Adalet Sistemi ve Suça Sürüklenmeye Çok Boyutlu Bakış" başlıklı birinci oturumda, İzmir Adli Tıp Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tokdemir’in oturum başkanlığında; Prof. Dr. Gökhan Oral, Uzm. Dr. Adil Zorlu, Doç. Dr. Volkan Zeybek, Doç. Dr. Ahsen Kaya ve Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş tarafından çocuk adalet sistemi, ergenlik ve suç ilişkisi, toplumsal kırılganlık, göç ve şiddet, çocukların ceza sorumluluğu, çocuk çeteleri ve okul saldırıları konuları ele alındı.

"Suça Sürüklenmenin Dinamikleri ve Şiddetin Farklı Görünümleri" başlıklı ikinci oturumda, Prof. Dr. Gökhan Oral’ın oturum başkanlığında; Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Uzm. Dr. Burcu Harmancı, Uzm. Dr. Esra Erbak Eser ve Prof. Dr. İsmail Özgür Can tarafından çocuklarda suçun çok boyutlu ve epigenetik analizi, madde kullanımı, medya izlemlerinin çocuk suçluluğuna etkisi ve dijital şiddet konularında değerlendirmelerde bulundu.

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"Çocuk Adaletinde Müdahale, Koruma ve Yeni Yaklaşımlar" başlıklı üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Esra Akın’ın oturum başkanlığında; Başkomiser Süleyman Yıldırım, Psikolog Dr. Ufuk Sarıgül, Av. Merve Aybar Güler, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Belek ve Cumhuriyet Savcısı Eren Can Yılmaz tarafından dijital dünyanın çocuklar üzerindeki riskleri, ailenin koruyucu rolü, müdahale programları, hukuki destek, çocuk odaklı yargısal yaklaşımlar ve çocuk adalet merkezlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Yargı mensuplarını, akademisyenleri, sağlık profesyonellerini, kolluk mensuplarını ve kamu kurumlarının temsilcilerini ortak bir zeminde buluşturan panel ile çocuğun üstün yararının gözetilmesi, suça sürüklenmenin önlenmesi, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve bilimsel değerlendirmelerin adli uygulamalara somut katkı sunması hedefleniyor.