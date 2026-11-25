Ormanda baba- oğulun öldürülmesine ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı (2)
AV TÜFEĞİ PARÇALANIP ÇÖPLÜĞE ATILMIŞ
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanda cesetleri bulunan Eyüp Durnagöl ile oğlu Yusuf Durnagöl'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın MİT Başkanlığı ile koordineli yürütüldüğü belirtildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtları, saha incelemeleri ve tanık beyanları doğrultusunda yürüttüğü çalışmada, cinayette kullanıldığı belirlenen av tüfeğinin parçalanarak Mordoğan çöplüğüne atıldığı tespit edildi. Tüfeği çöplüğe atan kişinin H.K. olduğu belirlendi. Soruşturmada N.I.K.'nin cinayeti işlediği, E.D.'nin ise olayın azmettiricisi olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin, 'Çocuğu ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'Nitelikli kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR,
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