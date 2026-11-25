Yangın, bugün saat 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki çöp ve atıkların bulunduğu arazide meydan geldi. Gelişigüzel atılmış çeşitli atıklar ve çöpler tutuşarak çevreyi duman altında bıraktı. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kilometrelerce mesafeden görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler kısa zamanda kontrol altına alındı.

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