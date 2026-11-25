İZMİR’in Karaburun ilçesinde mantar toplamaya gittikleri dağda mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Karaburun ilçesi Küçükbahçeli mevkisinde meydana geldi. Mantar toplamak için dağlık alana giden 2 kişi, arazide mahsur kaldı. Bu sırada D.Ö. (27), dizinden yaralandı. Mahsur kalanlar saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri koordineli çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 kişinin bulunduğu yere ulaşıldı. UMKE ekipleri tarafından bulunduğu noktadan sedyeyle taşınan D.Ö., ambulans ekiplerine teslim edildi. 4,5 saat sonra kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.