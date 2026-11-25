İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 2426 Kasım tarihlerinde ilk kez düzenlenen İzmir Bridal Week, ilk gününde üç defileyle moda dünyasını buluşturdu. 52 firmanın 166 farklı tasarımının sergilendiği defilelerde gelinlik, abiye ve damatlık koleksiyonları moda tutkunlarıyla buluştu.

İzmir Bridal Week, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde gerçekleştirilen üç ayrı defilede, 52 firmanın gelinlik, abiye ve damatlık koleksiyonlarından 166 farklı tasarım podyuma taşındı.

"Başka bir heyecan"

Ünlü isim Özlem Yıldız'ın da modeller arasında yer aldığı defilelerde, Rönesans Ajans’ın 30 modeli koleksiyonları tanıttı. Defilelerin organizasyonunu Erkan Yılmaz, koreografisini ise Akif Örük üstlendi. İzmir Bridal Week kapsamında podyumda yer alan Özlem Yıldız, İzmir’de ve fuarda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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"İZFAŞ’ın en önemli katkısı ekonomiyi canlandırması"

Organizatör Erkan Yılmaz, firmaların talepleri ve İZFAŞ’ın organizasyon desteğiyle İzmir Bridal Week’in hayata geçtiğini belirtti. İzmir Bridal Week’in ardından IF Wedding Fashion İzmir’in de önemli bir buluşma olacağını ifade eden Yılmaz, "Bunun için de çok güzel hazırlıklarımız ve planlamalarımız var. Yakın zamanda yeniden görüşeceğiz" dedi.

İZFAŞ’ın fuarları aracılığıyla sektöre ve kent ekonomisine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yılmaz, "İZFAŞ sektöre çok güzel bir zemin hazırlıyor. Ancak bence en önemli katkısı, ekonomiyi canlandırmak adına ortaya koyduğu çaba. Benim gözümde bu çok ciddi bir hamle. Dünyanın dört bir yanından 30’un üzerinde ülkeden alıcı buraya geliyor. Bu, İzmir ekonomisinin canlanması için piyasaya, tabiri caizse, can suyu vermek demek. Moralimiz yükseliyor. Bu katkı sadece tekstil ve moda sektörüyle sınırlı kalmıyor. Otelcilik sektörü başta olmak üzere farklı sektörlere de katkı sağlıyor. İZFAŞ’ın burada yaptığı çalışma bir fuar organizasyonu ama ekonomiye büyük katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi" diye konuştu.

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IF Wedding Fashion İzmir geliyor

Koreograf Akif Örük, İzmir Bridal Week’in İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenmesinin sektör açısından önemli bir adım olduğunu belirterek organizasyonun İzmir’in fuarcılık kimliğine katkısına dikkat çekti. Örük, "Bu organizasyonu bir başlangıç olarak görüyorum. Bundan sonraki dönemlerde çok daha farklı çalışmalar da olacak diye düşünüyorum. Bu fuarın hemen iki ay sonrasında IF Wedding Fashion İzmir var. Avrupa’nın en iyi fuarlarından biri. Bu yıl fuarın 20’nci yılına hazırlanıyoruz. Biz de seçkin koleksiyonlar ve özel tasarımlarla daha farklı işler ortaya koymak istiyoruz. Tasarım hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Tasarımla birlikte daha güzel işler yaratabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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Sektör için okul niteliğinde

İzmir’deki moda fuarlarının sektör açısından önemli bir okul niteliği taşıdığını vurgulayan Erkan Yılmaz ve Akif Örük, bu fuarların yıllardır pek çok modelin yetişmesine ve sektöre kazandırılmasına katkı sağladığını ifade etti. Genç modellerin deneyimli isimleri yakından tanıma ve onlardan öğrenme fırsatı bulduğunu belirten Yılmaz ve Örük, İzmir fuarlarının yeni modellerin sektöre adım atmasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.