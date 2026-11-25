İzmir’in Menemen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, farklı dönemlere ait 142 sikke ve 45 tarihi obje olmak üzere toplam 187 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince Menemen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke ile Roma ve Bizans dönemlerine ait 45 obje ele geçirildi.

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Ele geçirilen objeler arasında yüzük, ok ucu ve sapan taşlarının bulunduğu öğrenildi. Operasyonda toplam 187 tarihi eser muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.