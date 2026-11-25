İZMİR'in Menemen ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, çeşitli dönemlere ait 187 tarihi eser ele geçirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Aliağa Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Menemen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bir iş yerine dün yapılan operasyonda Arkaik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 142 sikke, Roma ve Bizans dönemlerine ait yüzük, ok ucu, sapan taşı gibi 45 obje olmak üzere toplam 187 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.