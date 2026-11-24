İzmir'in Konak ilçesinde bir gözlükçüde 2 güneş gözlüğünü çalan kadın gözaltına alındı.

Alsancak ilçesinde dün bir gözlükçüye müşteri olarak gelen bir kadının, iş yeri sahibinden bir bardak su isteyerek oyalayıp yaklaşık 30 bin lira değerindeki 2 güneş gözlüğünü çalması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, kadın şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, söz konusu olayı gerçekleştiren kadını çaldığı gözlüklerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İş yeri sahibi Emre Apaydın, Alsancak semtindeki iş yerini eşi Ecem Apaydın'la birlikte işlettiklerini söyledi.

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Apaydın, "İş yerine gelen bir kadın bir süre çeşitli güneş gözlüğü modellerini sorup bilgi aldıktan sonra eşimden bir bardak su istiyor ve eşim bu isteğini yerine getiriyor. Kadın suyu içtikten sonra gidiyor. Bunlar yaşanırken ben eşimi telefonla aradım ve eşim telefonumu meşgule alınca müşteri olduğunu düşünerek telefonumdaki güvenlik kamera uygulamasını açarak izlemek istedim ve o anda hırsızlık olayının gerçekleştiğini gördüm. Eşim telefonla beni aradığında ise kadın oradan uzaklaşmıştı." dedi.

Kadının çaldığı 2 marka gözlüğün 30 bin lira civarında olduğunu ifade eden Apaydın, "Eşimin iyi niyetinin suistimal edilmesine üzülüyorum. Bir bardak su isteyip onu mağazanın arkasına gönderiyor ve o anda 2 gözlüğü çantasına atması üzücü. İki gözlükle bu iş yeri batmaz. Kadının güvenlik kameralarının karşısında zerre çekinmeden hırsızlık yapması şaşırtıcı. Umarım bir daha böyle bir olay hiçbir esnafımızın başına gelmez." diye konuştu.

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Olayın anının iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildiğini anlatan Apaydın, bir daha bu tür olayların yaşanmaması için iş yeri sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.