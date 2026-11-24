İZMİR'in Konak ilçesinde yolu açmak için korna çalan ve çıkan tartışmanın ardından yoluna devam eden ambulans şoförü, dönüş yolunda kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı. Ambulansın camı kırılırken, aynı zamanda acil tıp teknisyeni olan şoförü darbedildi. O anlar, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; hasta taşıyan ambulansı kullanan acil tıp teknisyeni, çift şeritli yola park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekip, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine ambulans şoförü ile çevrede bulunan kişi arasında tartışma yaşandı. Ambulans şoförü, hastasını teslim edip ayı güzergahtan dönerken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, ambulansa ve şoförüne saldırdı.

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O ANLA KAMERADA

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin aracın camına vurduğu, ardından başka bir kişinin de ambulansa doğru koşarak olayı yatıştırmaya çalıştığı görüldü. Ambulansın yan camı kırılırken, çenesinden ve yüzünden yaralanan ambulans şoförü, yumuşak doku zedelenmesi nedeniyle darp rapor aldı. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

'HİÇBİR GEREKÇENİN AMBULANSA SALDIRMAYI HAKLI KILMAZ'

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, saldırıyı kınayıp, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının görev sırasında birçok zorlukla karşılaştığını belirtti. Doğruyol, ambulans çalışanlarının can kurtarmak için saniyelerle yarıştığını vurgulayıp, hiçbir gerekçenin ambulansa saldırmayı haklı kılmayacağını ifade etti. Doğruyol, ambulans şoförlerinin görev sırasında karşılaştığı sorunlara dikkat çekip, yaşanan olayların sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığını kaydetti.