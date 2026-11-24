Aliağa Belediyesi Satır Arası Kitap Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görevdeki ve emekli öğretmenleri özel bir söyleşide buluşturdu. Etkinlikte, okuma kültürünü desteklemek ve kitaplar aracılığıyla farklı düşünce ile bakış açılarını bir araya getirmek amaçlandı.

Aliağa Belediyesi tarafından okuma kültürünü desteklemek ve kitaplar aracılığıyla farklı düşünce ve bakış açılarını bir araya getirmek amacıyla hayata geçirilen Satır Arası Kitap Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri özel bir buluşmada bir araya getirdi. Aziz Sancar Kütüphanesi Birim Sorumlusu ve Satır Arası Kitap Kulübü Moderatörü Aslı Oğuz'un koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, görevdeki ve emekli öğretmenlere yönelik iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. Buluşmalarda, katılımcıların ortak tercihiyle belirlenen Bige Güven Kızılay'ın ‘Emanet' adlı kitabı ele alındı.

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Buluşmada gerçekleştirilen sohbetlerde katılımcılar, kitabın temaları ve karakterleri üzerine düşüncelerini, yorumlarını ve değerlendirmelerini paylaştı. Kitabın farklı yönlerinin ele alındığı buluşmalar, öğretmenlerin kendi mesleki deneyimlerini, yaşamlarından kesitleri ve unutamadıkları hatıralarını da paylaşmalarına imkan tanıdı. Kitap üzerinden başlayan sohbetler, farklı kuşaklardan öğretmenlerin deneyimlerini ve birikimlerini birbirleriyle paylaşabildiği samimi bir fikir alışverişine dönüştü. Etkinlik sonunda öğretmenlere Öğretmenler Günü anısına hediyeler takdim edildi.

Kitap kulübü buluşmaları devam edecek

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Aliağa Belediyesi, Satır Arası Kitap Kulübü ile okuma kültürünü yaygınlaştırmayı, kitaplar aracılığıyla toplumsal etkileşimi artırmayı ve farklı kesimlerden okurları ortak bir paylaşım ortamında buluşturmayı hedefliyor. Satır Arası Kitap Kulübü'nün gelecek buluşmalarına katılmak isteyen vatandaşlar; ad soyad ve telefon numarası bilgilerini 0232 399 00 00 (Dahili: 3206) numaralı Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi iletişim hattına ileterek başvuruda bulunabiliyor.